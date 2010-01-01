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IR и UV прожектори за автомобилни интериори

UV лампите и инфрачервените системи от Excelitas Noblelight оптимизират производството на висококачествени части за интериора на автомобила.

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Изображение: Excelitas Noblelight

Онлайн списание за строителство и развитие

Тук ще намерите всичко, от което дизайнерът се нуждае за своя дизайн и развойният инженер за своята нова разработка, от проекта до осигуряване на качеството в производството, като нови продукти, техните приложения, нови технологии или резултати от изследвания. Фирмени доклади, както и теми за технологични и мегатенденции във всички индустриални сектори допълват нашата гама от индустриални новини. Да започнем с новините.

Фирмени новини

Основаване на Tec.nicum - Solutions & Services GmbH
Schmersal Group обявява, че преструктурира отдела си за услуги и създава Tec.nicum - Solutions & Services GmbH. По този начин компанията значително разширява предлагането на услуги за безопасност.
Федералният министър на икономиката Хабек посещава щанда на Turck
Федералният министър на икономиката д-р. Робърт Хабек посети Turck Group на Hannover Messe 2024, за да разбере как специалистът по автоматизация допринася за устойчивостта в индустрията.
Годишен отчет 2023 г., 247 нови продукта и приложението Igus Go
Igus представя новите бизнес цифри и представя 2024 нови продукта на Hannover Messe 247 и би искал да постигне напредък в целта за „Нулево смазване“ с приложението Igus Go.
IFM ще увеличи продажбите си до над 2023 милиарда евро през 1,4 г
IFM Electronic успя отново да увеличи продажбите през финансовата 2023 година. Предварителните консолидирани финансови отчети показват нов рекорд по продажби с продажби от над 1,4 млрд. евро и ръст от 3%.
Jumo Campus за сензори и измервателна технология
Jumo е разработил допълнителни курсове за обучение с оглед на вълнуващите в момента теми, които се обсъждат в отделните сектори, и предлага съответните семинари като част от Jumo Campus.
ОБЛАСТИ НА ЕКСПЕРТИЗА

Индустриални новини за вашето строителство и развитие от специализираните области

комуникационни технологии

комуникационни технологии

С SPE, IO-Link и M2M към сензор към облак

Комуникационните технологии SPE, IO-Link и M2M предлагат на Jumo голям потенциал за автоматизация за различни индустрии.

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сензори

сензори

Новият клас сензор опростява значително задачите за позициониране

Интелигентните 2D профилни сензори от Baumer определят нов клас сензори за прецизно и бързо позициониране и задачи за проверка.

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Кабели и проводници

Кабели и проводници

Chainflex кабели без PTFE и PFAS

Igus дава печат „без PFAS“ на 95% от своите кабели Chainflex, които не съдържат вредните вещества PFAS и PTFE.

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мощност кутия

мощност кутия

Новите производствени технологии подобряват производството на коронни зъбни колела

Welter Zahnrad доразви производствените си процеси за коронни зъбни колела и вече може да ги произвежда в качество 3967 съгласно DIN 5.

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СПЕЦИАЛНИ ОФЕРТИ ЗА ИНДУСТРИЯТА

Новини от бранша за вашето строителство и развитие от браншовете

автомобил

автомобил

IR и UV излъчватели за висококачествен автомобилен интериор

UV лампите и инфрачервените системи от Excelitas Noblelight оптимизират производството на части за интериора на автомобила.

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подвижна техника

подвижна техника

Специално изработени спирачки за автономни мотокари

Kendrion Intorq разработи иновативна спирачна технология с Bastian Solutions за новия автономен мотокар CB18.

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подвижна техника

подвижна техника

Цилиндрични ролкови лагери за тежки промишлени скоростни кутии и строителни машини

Schaeffler представя нови цилиндрични ролкови лагери, при които експлоатационният живот е удвоен, а товароносимостта е увеличена с 24%.

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автомобил

автомобил

IO модул осигурява водородни бензиностанции от Resato

Resato Hydrogen Technology внедри модулна и мащабируема концепция за H2 бензиностанции с Turck и неговите IO модули.

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СПЕЦИАЛНИ ПРОМОЦИИ ЗА ИЗЛОЖБАТА

Новини от индустриалния панаир

Hannover Messe показва енергия за устойчива индустрия
Като свързана в мрежа промишлена екосистема, изложителите демонстрират как климатичната неутралност може да бъде постигната чрез използването на електрификация, цифровизация и автоматизация под водещата тема „Енергизиране на устойчива индустрия“.
Контролен панаир 2024 | Индустрията вече очаква с нетърпение Щутгарт
Control 2024, важният международен търговски панаир за осигуряване на качеството, ще се проведе от 23 до 26 април в Щутгарт. Панаирът поставя особен акцент върху автоматизацията и дигитализацията.
SPS Нюрнберг: Сега в 16 зали!
SPS – Интелигентни производствени решения от 14 до 16.11 ноември. 2023 г. ще види значителен растеж на търговския панаир в сравнение с предходната година и е на път да достигне нивата преди Корона.